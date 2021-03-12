Англия

Мерсисайдцы ищут усиление оборонительной линии.

Ливерпуль рассматривает возможность подписания защитника Порту Шанселя Мбемба, сообщает Tuttomercatoweb.

Мерсисайдцы были впечатлены игрой футболиста в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса.

Более того, Ливерпуль привлекает трансферная стоимость Мбемба — Порту, как сообщается, потребует за игрока лишь 15 миллионов евро.

Отметим, что ранее Мбемба выступал за Ньюкасл, перейдя из Андерлехта летом 2015-го года. За "сорок" защитник отыграл 59 матчей, в которых забил один гол.

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