Англия

Ассист в матче с Олимпиакосом стал для бразильца седьмым в текущем сезоне.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Арсенал одержал победу над Олимпиакосом со счетом 3:1, при этом в моменте со вторым голом "канониров" результативной передачей отметился полузащитник Виллиан.

Для 32-летнего бразильца, подписавшего контракт с Арсеналом в летнее трансферное окно прошлого года, этот ассист стал седьмым во всех турнирах текущего сезона за лондонский клуб.

Интересно, что в прошлом главный креативщик Арсенала Месут Озил, перешедший минувшей зимой в Фенербахче, отдал всего шесть результативных передач за 59 матчей в своих двух последних сезонах на Эмирейтс.

Виллиану, в свою очередь, потребовалось 29 поединков во всех турнирах в футболке "канониров", чтобы превзойти показатель Озила.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Олимпиакос — Арсенал вы можете на Football.ua.