Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 28-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 28-го тура Премьер-лиги Фулхэм примет на своем поле Манчестер Сити.

Фулхэм — Манчестер Сити

Суббота, 13 марта, 22:00. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Фулхэм в феврале порадовал своих болельщиков, когда одержал две победы и три ничьи в шести поединках. Это позволило лондонскому клубу оказаться в нескольких шагах от долгожданного выхода из зоны вылета, предоставив повод побеспокоиться для Брайтона, Ньюкасла и Бернли.

Тем не менее, расслабляться игрокам Фулхэма еще слишком рано, хотя они и без того сумели пережить трудный календарь с набранными набранными очками. Потерпев минимальное и обидное поражение от Тоттенхэма, подопечные Скотта Паркера в следующем же матче воспользовались ужасной формой Ливерпуля и одержали победу на Энфилде благодаря единственному голу Лемины. Манчестер Сити — последняя остановка для Фулхэма в этом "графике смерти", после которого "дачникам", кажется, все-таки удастся наконец-то покинуть зону вылета. Количество очков с Брайтоном одинаковое, пусть у "чаек" и имеется один матч в запасе.

Манчестер Сити, в свою очередь, шел на впечатляющей серии из 21 победы подряд во всех турнирах, однако ее конец наступил по итогам прошлого поединка против Манчестер Юнайтед, игроки которого продемонстрировали качественную игру в обороне и не позволили принципиальному сопернику создать действительно опасный момент в пределах своей штрафной площади.

Правда, на ситуацию в таблице это поражение подопечных Хосепа Гвардиолы никак существенно не повлияло. Манчестер Сити все-равно имеет в своем активе впечатляющий отрыв от "красных дьяволов", расположившихся на второй строчке. Если у "горожан" внезапно не начнется спад в игровой форме, к появлению которого явных предпосылок и нет, то Манчестер Сити станет новым чемпионом, как все уже давно прогнозируют и ожидают. Тем более, отрыв от ближайшего конкурента коллективу Гвардиолы удалось увеличить благодаря разгромной победе в последнем матче над Саутгемптоном.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,35, тогда как потенциальный успех Фулхэма оценивается невероятным показателем 10,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,00.

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