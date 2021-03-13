Известны стартовые составы на матч 28 тура АПЛ.
В 14:30 стартует поединок 28 тура АПЛ между Лидсом и Челси. Стали известны стартовые составы команд.
Лидс: Месье — Эйлинг, Льоренте, Стрёйк, Алиоски — Филлипс — Рафинья, Робертс, Даллас, Харрисон — Бэмфорд.
Запасные: Берарди, Дженкинс, Касилья, Клих, Кох, Кошта, Поведа, Родриго, Шеклтон.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилуэлл — Канте, Жоржиньо — Зиеш, Маунт, Пулишич — Хаверц.
Запасные: Алонсо, Кепа, Вернер, Джеймс, Жиру, Зума, Ковачич, Хадсон-Одои, Эмерсон.