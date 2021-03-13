Англия

За 90 минут команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

В матче 28 тура английской Премьер-Лиги Лидс на своем домашнем стадионе принимал Челси., который пытается сохранить четвертое место от посягательств Вест Хэма, Эвертона, Тоттенхэма и Ливерпуля.

Поединок прошел в упорной борьбе. В первой половине встречи счет могли открывать как одни, так и другие, но мяч упорно не желал залетать в сетку и встречался с перекладиной ворот обеих команд.

Вторая часть поединка началась с опаснейшего удара Хаверца, с которым справился голкипер хозяев поля. Можно еще вспомнить момент Рафиньи, но его так и не удалось довести до логического завершения. Скучные нули на табло, но отнюдь не скучная игра на Элланд Роуд.

После 28 тура Челси остался на 4 месте. Отрыв от Вест Хэма, который идет следом составляет три очка. Кроме того, у "молотобойцев" 2 игры в запасе.

Лидс остался на 11 строчке, но может опуститься на 2 ступени ниже, если Вулверхэмптон и Кристал Пэлас выиграют свои матчи.

Лидс — Челси 0:0

Лидс: Месье — Эйлинг, Льоренте, Стрёйк, Алиоски — Филлипс — Рафинья, Робертс, Даллас, Харрисон (Кошта, 64) — Бэмфорд (Родриго, 35 (Клих, 79)).

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилуэлл — Канте, Жоржиньо — Зиеш (Вернер, 69), Маунт (Хадсон-Одои, 79), Пулишич (Джеймс, 68) — Хаверц.

Предупреждения: Робертс, 23, Алиоски, 71, Родриго, 75).