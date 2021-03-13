Англия

Завершился поединок чемпионата Англии.

Фулхэм в поединке 28-го тура английской Премьер-лиги дома уступил Манчестер Сити (0:3).

В первом тайме "горожане" имели несколько хороших моментов, но оставили самое интересное на вторую половину игры.

На 47-й минуте счет был открыт. Стоунз получил мяч в штрафной площади и отправил его в ворота без особого труда.

Второй мяч пришел через девять минут. Автором гола стал Жезус. Бразилец воспользовался ошибкой оборонцев лондонского клуба, получил мяч, обыграл Ареола и отправил его в пустые ворота.

Третьего гола пришлось ждать всего 4 минуты. Серхио Агуэро реализовал 11-метровый и сделал счет разгромным.

Фулхэм — Манчестер Сити 0:3

Голы: Стоунз, 47, Жезус, 56, Агуэро, 75

Фулхэм: Ареоля, Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Лемина (Онома, 73), Замбо-Ангисса, Кавалейру (Робинсон, 80), Лофтус-Чик (Митрович, 63), Лукман, Рид.

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди, Стоунз, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 75), Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва (Фернандиньо, 67), Ферран Торрес, Лапорт, Агуэро, Габриэл Жезус.