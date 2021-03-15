Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют вашему вниманию анонс матча 28-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 28-го тура Премьер-лиги Вулверхэмптон примет на своем поле Ливерпуль.

Вулверхэмптон — Ливерпуль

Понедельник, 15 марта, 22:00. Молинью, Вулверхэмптон. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Характерный для текущего сезона кризис не обошел стороной и Вулверхэмптон, который осенью имел репутацию команды с одной из лучших оборонительных линий Премьер-лиги, а сейчас по наименьшему количеству пропущенных мячей "волки" уступают целому ряду клубов, среди которых оказался даже два претендента на вылет в Чемпионшип — лондонский Фулхэм и Брайтон.

Начало неудач и отсутствие стабильности в стане команде Нуну Эшпириту Санту принято связывать с матчем первого круга против Арсенала, когда ключевой нападающий Рауль Хименес получил тяжелую травму головы в момент столкновения с Давидом Луисом и выбыл на неопределенный срок. Отразилось ли это как-то на результатах Вулверхэмптона? Справедливости ради, "волкам" крайне не хватает стабильности. После двух подряд побед над Лидсом и Саутгемптоном, подопечные Нуну не только потерпели поражение от Манчестер Сити, но и сыграли вничью с Ньюкаслом и Астон Виллой.

Одержав победу над аутсайдером турнира в лице Шеффилд Юнайтед и прервав свою серию из четырех поражений кряду, действующий чемпион Ливерпуль вновь вернулся на путь неудач, когда потерпел минимальное поражение от Челси из-за единственного гола Маунта. Немногие могли ожидать, что уже в следующем туре одолеть мерсисайдцев на Энфилде удастся уже другому лондонскому клубу.

В своем последнем матче АПЛ Ливерпуль, можно сказать, потерпел сенсационное поражение от Фулхэма, который ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе и стремиться как можно скорее покинуть зону вылета. Команда Клоппа потерпела на Энфилде уже шесть поражений кряду, однако в гостях выступает более уверенно. Даже прошлый формально домашний матч против Лейпцига, позволивший "красным" пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, проходил на Пушкаш Арене и завершился победой Ливерпуля со счетом 2:0.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,72, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 5,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,85.

Не сыграют: Хименес — Матип, Ван Дейк, Гомес, Хендерсон.

Под вопросом: Марсал, Поденсе - Келлехе.