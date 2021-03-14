Англия

Манчестерская команда вернула себе второе место чемпионата.

В 28 туре АПЛ на Олд Траффорд пожаловал экс-коуч Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес со своим Вест Хэмом, который в последней трети чемпионата продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. А вот от манкунианцев, похоже, эта самая Лига чемпионов никуда не денется. Впрочем, сложно представить, что команда Сольскьяера может претендовать на что-то большее. Речь, разумеется, о титуле.

Манчестер владел инициативой, несмотря на то, что несколько дней назад оставил много сил в матче с Миланом. Вест Хэм же в свою очередь избрал вариант с игрой на контратаках, которая, к слову, абсолютно себя не оправдала. "Молотобойцы" за 90 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот Дина Хендерсона.

Собственно, Юнайтед также не отличался яркой игрой в атаке, но на гол они уж точно наиграли. Единственного взятия ворот в этом матче пришлось ждать до 53 минуты. Гол пришел со стандарта. Фернандеш навесил с углового, Мактоминей пробил в Доусона, от головы которого "сфера" влетела в сетку. 1:0.

До конца поединка манкунианцы грамотно засушили игру, не оставив сопернику ни единого шанса на спасение. К слову, в этом матче Сольскьяер не провел ни одной замены.

Юнайтед отвоевывает у Лестера второе место и готовится к ответной встречи с Миланом в Лиге Европы. А через неделю манкунианцы на этом же стадионе примут Брайтон в 29 туре АПЛ.

Вест Хэм пятый. Расстояние до зоны Лиги чемпионов всего какие-то три очка, кроме того, у "молотобойцев" игра в запасе. Через неделю команда Мойеса встретится с Арсеналом.

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0

Гол: Доусон, 53 (автогол)

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш, Джеймс — Рашфорд.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессвелл — Соучек, Райс — Джонсон (Бенрахма, 62), Нобл (Лансини, 62), Боуэн — Антонио.

Предупреждения: Ван-Биссака, 35, Мактоминей, 49, Рэшфорд, 76, Джеймс, 90+1.