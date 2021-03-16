Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог очередного успешного поединка чемпионов Англии, которая была омрачена ужасной травмой голкипера их соперников.

Двадцать восьмой тур английской Премьер-лиги своим расписанием затронул еще и начало новой недели, в первый день которой состоялся заключительный поединок нетипичного футбольного уик-энда между Вулверхэмптоном и Ливерпулем. Действующие чемпионы страны приехали на Молинью с одной достаточно очевидной задачей — прервать двухматчевую серию из поражений в матчах национального первенства, которые последовательно произошли на Энфилде.

Нуну Эшпириту Санту приготовил для оппонентов своей команды удушающий стиль игры с первых минут. "Красным" пришлось со скрипом зубов перетерпеть прессинг "волков" в начальной фазе поединка, и далеко не самым лучшим образом играл коллектив Юргена Клоппа в этот период времени. Вопросы возникали даже по действиям Алиссона, который уже к завершению первой минуты успел выронить мяч из рук при подаче с правого фланга от Адама Траоре, но Семеду не смог воспользоваться оплошностью голкипера соперников.

К сожалению, команды в дальнейшем не стали увеличивать скорости своих атак, поэтому мы увидели достаточно скупой на голевые моменты первый тайм. Вулверхэмптону не хватало акцентов в завершении фланговых наступлений, а Ливерпуль, с его тактикой играть через длинный пас в контратаку, подобных ситуаций для быстрого выхода получал слишком мало. Но! Это не значит, что их не было вовсе. К примеру, чем не голевой момент был у Мане на 13-й минуте, когда Садио ушел на скорости от Патрисиу в левый фланг штрафной, но с острого угла бить по полупустым воротам так и не решился?

Это была редкая ситуация с удачным обострением от гостей. Дополнительных моментов пришлось ждать почти до конца первой половины, но в именно в этот период "красные" и сумели обеспечить себе забитый мяч. Выдержав в обороне два удара Невеша из различных положений относительно штрафной, Ливерпуль и сам был не против отправиться в очередное наступление на чужие ворота. Треугольник Мане – Салах – Жота завершил быстрый розыгрыш передачей сенегальца на португальца в левый фланг штрафной, после чего Диогу огорчил фанатов бывшего клуба ударом в ближний угол.

Этот эпизод должен был изменить ход поединка во второй половине, но никто не мог подумать, что акцент будет смещен в сторону еще большего уменьшения количества атак от обеих команд. По большому счету, мы говорим только об упущенных шансах от Коади и Жоты, которым активно мешали защитники соперников.

Лучше бы обошлись обоюдоострой игрой — так можно было подумать в конце основного времени, когда Салах из правого фланга штрафной перебрасывал мяч над головой голкипера соперников, попав до этого в офсайд при передаче Окслейд-Чемберлена. Момент динамичный, да и еще такой редкий в контексте данной игры, еще и результативный! Очевидно, что детали остались за кадром. А ведь они и имели ключевую роль, полностью изменив впечатление от этого поединка.

Защитник Вулверхэмптона Конор Коади старался перехватить рывок египетского форварда соперников, и совершенно не видел на своем пути Руй Патрисиу. Как итог, удар коленом от игрока обороны пришелся точно в голову голкиперу "волков", после чего тот так и не смог пошевелиться, лежа на спине на газоне. Много врачей вокруг, медицинские носилки, пауза в добрые 15 минут, и один из первых примеров применения четвертой замены в АПЛ в результате подозрения на сотрясение головного мозга. #StayStrongRui

В следующем туре Вулверхэмптон сыграет домашний поединок против лондонского Вест Хэма, а Ливерпуль самостоятельно посетит столицу Объединенного Королевства, где встретится с Арсеналом.Вулверхэмптон —0:1Жота, 45+2Патрисиу (Радди, 90+10) — Боли, Коуди, Саисс — Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Невеш (Дендонкер, 76), Моутиньо, Хонни — Нету, Траоре — Виллиан Жозе (Силва, 69).Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Тиаго (Кейта, 66), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 66) — Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 81), Мане.Предупреждения: Невеш, Саисс — Тиаго.