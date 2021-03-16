Англия

44-летний англичанин продолжит тренерскую карьеру в Чемпионшипе.

Бывший наставник Чарльтона Ли Бойер назначен главным тренером Бирмингема, сообщает пресс-служба клуба.

Во главе клуба из Чемпионшипа 44-летний англичанин сменил ранее уволенного Айтора Каранку.

До этого Бойер работал в Чарльтоне, который под его руководством занимает восьмое место в третьем по силе английском дивизионе.

После 36 игр Бирмингем занимает 21-е место в Чемпионшипе и от зоны вылета клуб отделяет всего лишь три очка.

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