Англия

В ближайшее время "эддикс" могут получить нового владельца.

Португальская компания Corporate Football Organisation Portugal сделала предложение о покупке Чарльтона. Глава компании Фернандо Корте-Реал утверждает, что имеет пятилетний план по возвращению "эддикс" в Премьер-лигу, а образцом для подражания называет Вулверхэмптон.

"Мы сделали два типа предложений. Одно – купить контрольный пакет акций, а второе вскоре после этого – взять на себя обязательства в обмен на контрольный пакет акций", — рассказал Корте-Реал Sky Sports.

"Сейчас мы ожидаем решение Чарльтона, чтобы начать работу как можно быстрее, потому что время очень важно. Команде нужна стабильность, а болельщикам – новости".

Недавно Чарльтон пытался купить Лоренс Бассини, но он в итоге вышел из сделки.

"Эддикс" вылетели из АПЛ в 2007 году. Сейчас клуб выступает в Чемпионшипе, где идет на 22-м месте, отставая от спасительной зоны на два очка. Турнир должен возобновиться 20 июня.