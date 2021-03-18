Англия

Наставник Ливерпуля сделал неожиданное признание относительно своего бывшего подопечного.

В честь шестидесятилетия легендарного немецкого полузащитника Лотара Маттеуса, издание Bild решило преподнести ему подарок в виде возможности на один день примерить на себя роль главного редактора, и провести беседы с некоторыми ключевыми футбольными фигурами, ассоциированными с Германией.

В частности, собеседником Маттеуса стал главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп, который рассказал интересные подробности о его тренерской карьере, а также поделился планами на ближайшее будущее.

"Лучший игрок, которым я когда-то руководил? Роберт Левандовски! Кроме Леви, этого звания вряд ли кто-то будет достоин. Я видел, что он делал с собой на тренировках для того, чтобы использовать на максимум свой потенциал. То, как он работает — просто невероятно, и вызывает исключительно восхищение".

Также, Клопп поделился с Маттеусом своими планами на пост-ливерпульскую эпоху: "После Ливерпуля, будет год отдыха. Минимум! Никаких звонков! Пусть даже не пытаются со мной связываться, ни через четыре месяца, ни через шесть. Юрген Клопп будет недоступен ровно год".

В текущий момент сезона Ливерпуль занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, однако в недавнем прошлом сделал очередной шаг в сторону трофея Лиги чемпионов УЕФА, повторно обыграв немецкий РБ Лейпциг (2:0) на стадии 1/8 финала.