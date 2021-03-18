Англия

Александр Зинченко по-прежнему оценивается в 20 миллионов евро.

Специализированный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов английской Премьер-лиги.

Изменений коснулась и нынешняя цена одного украинского футболиста — полузащитника Андрея Ярмоленко, защищающего цвета лондонского Вест Хэма, тогда как стоимость защитника Александра Зинченко из Манчестер Сити осталась неизменной (20 миллионов евро).

Так, Ярмоленко по данным портала теперь оценивается в 5 миллионов евро, что на 2,5 миллиона евро меньше, чем в октябре 2020 года.

Стоит отметить, что Андрей Ярмоленко не выходил на футбольное поле с 9 февраля 2021 года из-за разрыва связки колена.

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