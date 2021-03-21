Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 1/4 финала Кубка Англии.

Английский футбол продолжает радовать болельщиков не только противостояниями Премьер-лиги, но и матчами старейшего футбольного турнира — Кубка Англии. Так, в рамках 1/4 финала сильнейшего будут выявлять Челси и Шеффилд Юнайтед, представляющие высший дивизион страны.

Челси — Шеффилд Юнайтед

Воскресенье, 21 марта, 15:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Эндрю Мэдли. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Прошло уже практически два месяца с тех пор, как руководство Челси произвело кадровые изменения в тренерском штабе первой команды, назначив Томаса Тухеля на пост главного тренера вместо Фрэнка Лампарда. По итогам данного периода можно с уверенностью сказать, что это решение было правильным, ведь под руководством немецкого специалиста "пенсионеры" по-прежнему не почувствовали на своей шкуре горечь поражения.

Пусть игра Челси далека от идеала, что можно списать на адаптацию команды к новой схеме игры и постоянные эксперименты тренерского штаба, но при Тухеле лондонский клуб поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, а также пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря двум победам над нынешним лидером Ла Лиги — мадридским Атлетико. Несмотря на то, что Челси редко радует своих болельщиков обилием забитых мячей, их команда также стала крайне мало пропускать. Результаты с приходом Тухеля говорят сами за себя: 9 побед и 4 ничьи во всех турнирах.

Учитывая все вышесказанное, шансы Шеффилд Юнайтед на выход в следующую стадию Кубка Англии по итогам противостояния с Челси действительно ничтожно малы. Помимо того, что "клинки" располагаются на последней строчке в турнирной таблице АПЛ и уже давно готовятся к возвращению в Чемпионшип, более недели назад руководство клуба отправило в отставку Криса Уайлдера с поста главного тренера.

Но как же такому кризисному Шеффилд Юнайтед посчастливилось оказаться в четвертьфинале Кубка Англии, если команда побеждает лишь за редким исключением? Все довольно просто: уровень и статус соперников "клинков" в турнирной сетке весьма трудно сопоставить с клубами английского первенства. Бристоль Роверс, Плимут, Бристоль Сити — все эти команды не сумели выбить Шеффилд Юнайтед из турнира, однако каждая из них сумела создать главному аутсайдеру АПЛ проблемы на футбольном поле. Если это удалось сделать соперникам из более низших дивизионов Англии, то чего тогда ожидать от Челси, пребывающего в отличной форме?

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Шеффилд Юнайтед оценивается невероятным показателем 12,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,40.

Не сыграют: Тиаго Силва — Иган, Берге, Робинсон, О'Коннелл, Родвел, Ампаду, Ягелка.

Под вопросом: Кристенсен, Абрахам — ...

прогноз 2:0

Никита Евтушенко, Football.ua