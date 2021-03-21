Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 1/4 финала Кубка Англии.

В четвертьфинальном поединке Кубка Англии болельщиков ожидает интересное противостояние между Лестером и Манчестер Юнайтед, которые являются одними из лидеров турнирной таблицы Премьер-лиги.

Лестер — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 21 марта, 19:00. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Думаю, никто не будет спорить касательно того, что именно поединок Лестера и Манчестер Юнайтед станет центральным в 1/4 финала старейшего футбольного турнира, ведь обе команды продолжают сохранять свои позиции в зоне Лиги чемпионов турнирной таблицы АПЛ. Если от "красных дьяволов" это воспринимается как должное, то вот подопечные Брендона Роджерса, учитывая многочисленные травмы ключевых игроков по ходу сезона, пока всячески избегают серьезных спадов в игровой форме.

Нет никаких сомнений, что успехи Лестера в нынешней кампании нужно связывать с впечатляющими выступлениями Харви Барнса и Джеймса Мэддисона, которые успешно перехватили роль главных "скрипок" в "оркестре" Роджерса у многолетнего лидера команды Джейми Варди. Однако практически одновременно оба англичанина выбыли из строя из-за травм, поставив тренерский штаб Лестера в крайне неудобное положение. Из-за благоприятного календаря после поражения от Арсенала, в ходе которого подопечные Роджерса сыграли вничью с Бернли, а также одержали победы над Брайтоном и Шеффилд Юнайтед, команде пока удается сохранять статус одного из лидеров АПЛ. Но главные испытания для игроков Лестера начнутся именно с поединка против Манчестер Юнайтед в Кубке Англии, и, кажется, что появление закономерного кризиса — лишь вопрос времени.

Манкунианцев, в свою очередь, в нынешнем сезоне принято больше критиковать, чем хвалить. Вылет из Лиги чемпионов на групповой стадии и отсутствие борьбы как таковой с Манчестер Сити за золотые медали АПЛ, несмотря на имеющуюся вторую строчку в турнирной таблице, — это одни из главных причин недовольства болельщиков. Стоит признать, что "красные дьяволы" собственноручно вручили чемпионский титул своему принципиальному сопернику, когда систематически теряли очки в матчах с аутсайдерами (Шеффилд Юнайтед, Кристал Пэлас, Вест Бромвич). Кардинально изменить положение дел не помогла даже победа в очном противостоянии с Сити, прервавшая невероятную серию без поражений действующего лидера АПЛ, которая длилась с конца ноября прошлого года.

Тем не менее, невзирая на неоднозначность выступлений во всех турнирах, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера в последний раз потерпели поражение еще в конце января, после чего им удалось продемонстрировать серию успешных результатов из 14 матчей. Да, половина из этих поединков завершилась вничью, но давайте в целом взглянем на ситуацию Манчестер Юнайтед: второе место в АПЛ, выход в 1/4 финала Лиги Европы благодаря минимальной победе над Миланом в ответной встрече, а также продолжение борьбы за Кубок Англии. Стоит признать, что все вполне неплохо складывается для коллектива Солскьяера. Вдобавок, будущий соперник в КА обескровлен травмами ключевых игроков, что вполне может стать определяющим фактором в предстоящем противостоянии.

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто, однако небольшое предпочтение отдают подопечным Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,48, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 2,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Не сыграют: Морган, Мэддисон, Джастин, Барнс, Перейра — Мата, Джонс.

Под вопросом: Прат — Мартиаль, Кавани, Рашфорд, Байи.