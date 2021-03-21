Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 29-го тура чемпионата Англии.

Английский футбол в эти выходные разделился на два фронта. Некоторые команды проводят свои поединки в рамках 1/4 финала Кубка Англии, а кто-то продолжает борьбу в первенстве страны, желая хотя бы на шаг приблизиться к выполнению своих задач на сезон. Так, в рамках 29-го тура Премьер-лиги болельщиков ожидает противостояние двух лондонских коллективов — Вест Хэма и Арсенала.

Вест Хэм — Арсенал

Воскресенье, 21 марта, 17:00. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Так сложилось, что любители английского футбола привыкли видеть Вест Хэм ниже в турнирной таблице, чем Арсенал или Тоттенхэм, но в текущем сезоне "молотобойцы" стали настоящим открытием и на данном этапе более чем заслуживают называться лучшим клубом Лондона. "Канониры" встречались с Вест Хэмом еще на старте чемпионата, в рамках второго тура, сумев тогда одержать непростую победу на Эмирейтс со счетом 2:1. Сегодня же это не имеет особого значения, ведь коллектив Дэвида Мойеса располагается на пятой строчке и имеет все шансы пробиться в еврокубки, тогда как Арсенал отчаянно пытается преодолеть экватор турнирной таблицы.

Надежная оборона наряду с быстрыми контратаками, основанными в большинстве своем на элементе неожиданности, — главные козыри сегодняшнего Вест Хэма. Возможно, команда Мойеса уступает грандами АПЛ по громким именам в своем составе, однако именно выстроенная шотландским специалистом схема игры неоднократно становилась причиной поражений для целого ряда амбициозных команд (Лидс, Тоттенхэм, Эвертон и т. д.). Да, в последних пяти матчах "молотобойцы" потерпели два поражения на фоне трех побед, но соперниками, которым удалось переиграть подопечных Мойеса, стали два действующих лидера таблицы — Манчестер Сити (1:2) и Манчестер Юнайтед (0:1).

Что касается команды Микеля Артеты, пусть нынешняя десятая строчка в АПЛ не вводит вас в заблуждение. Конечно, осенью Арсенал был ужасен, но когда испанский наставник "канониров" обзавелся сразу двумя креативными плеймейкерами в лице воспитанника Эмиля Смита-Роу и арендованного у мадридского Реала Мартина Эдегора, то мы наконец-то увидели в исполнении клуба из Северного Лондона комбинационный футбол, а не только одни навесы с флангов, не находящие адресатов.

Несмотря на то, что у Арсенала нет особых турнирных задач в текущем сезоне, поскольку главными целями Артеты были глобальная перестройка команды, зимняя чистка состава и возвращение к атакующему стилю игры, "пушкари" еще могут порадовать своих болельщиками как минимум попаданием в еврокубковую зону, а как максимум — победой в Лиге Европы. Правда, стоит признать, что на фоне всех тех плюсов и прогресса, начавшегося в декабре прошлого года, Арсенал по-прежнему может обыграть сам себя из-за собственных же ошибок, даже если соперник не представляет особой угрозы для ворот Бернда Лено. Два матча с Бернли, Вулверхэмптон, ответная встреча с Олимпиакосом в ЛЕ... Таких примеров много. Даже в прошлом поединке с Тоттенхэмом Арсенал вполне мог упустить победный результат в концовке, несмотря на свое тотальное доминирование в течение 75 минут матча.

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто, однако небольшое предпочтение отдается подопечным Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40. Нереализация убойных моментов и детские ошибки Арсенала в обороне могут стать для Вест Хэма ключом к положительному результату, но если мы увидим от "канониров" серьезный настрой с первой минуты до финального свистка, то победа останется за парнями с Эмирейтс.

Не сыграют: Масуаку, Огбонна — ...

Под вопросом: Ярмоленко, Рэндольф, Форнальс, Фредерикс — Виллиан, Сака.

прогноз 1:2

Никита Евтушенко, Football.ua