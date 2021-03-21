Завершился матч Кубка Англии.
Челси - Шеффилд, Getty images
21 марта 2021, 17:22
В рамках четвертьфинального матча Кубка Англии Челси обыграл Шеффилд Юнайтед (1:0).
В первом тайме на 24-й минуте Оливер Норвуд срезал мяч в свои ворота, что вывело Челси вперед.
На 90+2- минуте Хаким Зиеш удвоил преимущество лондонцев и решил вопросы выхода в полуфинал турнира.
Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0
Гол: Норвуд, 24
Челси: Аррисабалага, Эмерсон, Чилуэлл, Кристенсен (Аспиликуэта, 63), Зума, Ковачич, Маунт, Гилмор (Зиеш, 72), Пулишич (Канте, 83), Хадсон-Одои (Хавертц, 72), Жиру (Джеймс, 63).
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Стивенс, Болдок, Джагелка, Богл, Флек, Осборн, Ландстрем, Норвуд (Брюстер, 79), Макберни (Берк, 75), Макголдрик.