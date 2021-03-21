Англия

Завершилась игра чемпионата Англии.

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм и Асренал поделили очки (3:3).

Подопечные Дэвида Мойеса выдали просто огненный первый тайм, хоть и однажды пропустили. Лингард забил на 15-й, Боуен на 17-й и Соучек на 32-й минутах тайма. Однако тот же Соучек подарил надежду "канонирам", отметившись автоголом на 38-й.

Во втором тайме Арсенал заиграл намного активнее. На 61-й мяч рикошетом от Доусона залетел в ворота Фабиански, 3:2. А под конец игры Ляказетт сумел спасти матч, 3:3.

Вест Хэм — Асренал 3:3

Голы: Лингард, 15, Боуен, 17, Соучек, 32 - Соучек (АГ), 38, Доусон (АГ), 61, Ляказетт, 82

Вест Хэм: Фабиански, Крессуэлл, Диоп, Цоуфал, Доусон, Лингард, Райс, Бенрахма (Фредерикс, 79), Соучек, Боуен (Нобл, 74), Антонио.

Арсенал: Лено, Чемберс, Тирни, Давид Луиз, Мари, Джака (Смит-Роу, 74), Парти, Сака (Пепе, 74), Эдегор, Ляказетт, Обамеянг (Мартинелли, 81).

Предупреждения: Цоуфал, Антонио, Крессуэлл, Ляказетт.