Англия

Подопечные Солскьяера уступили на выезде со счетом 1:3.

Манчестер Юнайтед в рамках четвертьфинального поединка Кубка Англии отправился в гости к Лестеру. Оле-Гуннар Солскьяер выпустил несколько ротированный состав. Так, на поле появились ван де Беек, Поль Погба и Алекс Теллес. У Лестера, в свою очередь, играли сильнейшие из тех, кто были в распоряжении Роджерса.

С первых минут команды задали довольно высокий темп игры, поочередно владея территориальным преимуществом. Тем не менее, обе команды действовали достаточно аккуратно и не торопились рисковать. Так, первый момент возник лишь в середине первой половины игры, однако завершился он сразу голом.

Фред в просто ситуации вывел Ихеаначо один на один с Хендерсоном, а тот не оставил голкиперу шансов. 1:0. Манчестер Юнайтед сразу же ринулся в атаку и пытался восстановить паритет в кратчайшие сроки. Вышло все достаточно оперативно - Погба прострелил с левого фланга, а ван де Беек пропустил мяч на Гринвуда — тот пробил точно в угол. 1:1.

Отдыхать команды ушли при равном счете, оставив выяснение победителя на вторую половину игры, которую Манчестер Юнайтед провалил. Тилеманс вошел в чужую штрафную, не встретив адекватного сопротивления, и пробил точно в дальний угол ворот. 2:1. Манчестер Юнайтед некоторое время пытался отыграться теми, кто был на поле, а уже несколько позже Солскьяер провел замены.

Норвежский тренер выпустил Кавани, Шоу, Фернандеша, Мактоминея, которые должны были позволить команде отыграться. Конечно, импульс "красные дьяволы" получили, но конвертировать его в опасный момент не удалось. Лестер, в сою очередь, надеялся на разящие контратаки, которые имели место быть в такой игре.

План Роджерса сработал — в одном из моментов хозяева смогли заработать стандартное положение. Олбрайтон навесил со штрафного с левого фланга, а Ихеаначо головой переправил мяч в ворота. 3:1. Подопечные Солскьяера пытались что-то изменить, но им не хватало остроты в завершающей стадии. Как итог, Манчестер Юнайтед вылетел из турнира, а "лисы" сыграют в полуфинале с Саутгемптоном.

Лестер - Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Ихеаначо, 24, 78, Тилеманс, 52 — Гринвуд, 38

Лестер: Шмайхель — Эванс, Сеюнджю, Фофана — Кастань, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон — Перес (Прат, 73), Варди (Чаудхери, 83), Ихеаначо

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес (Шоу, 64) — Матич (Фернандеш, 64) — Фред (Диалло, 84), Погба (Мактоминей, 64) — ван де Беек (Кавани, 64) — Гринвуд, Мартиаль

Предупреждения: Олбрайтон, Эванс — Магуайр, Мактоминей