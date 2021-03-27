Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал обстановку в его отношениях с болельщиками.

Пока в полноценный ритм вошли матчи национальных сборных, тренеры клубов по всему миру пользуются возникшей паузой в официальных поединках с целью помочь незадействованным на международном уровне игрокам сохранять свою форму, а также проводят беседы с журналистами, в которых рассуждают о прошедшем отрезке сезона.

В частности, главный тренер лондонского Тоттенхэма не упустил возможность пообщаться с представителями The Guardian, рассказав позитивном и негативном опыте об общения с фанатами.

"Я не думаю, что парни из NASA будут обсуждать ракетостроение с людьми со всего мира. Однако, эти же люди думают, что могу обсуждать футбол с одним из самых влиятельных менеджеров на планете. В этом и есть прелесть футбола, я к этому привык и ценю это. Для меня это в порядке вещей", — сказал португальский специалист во время мероприятия под названием "Игра продолжается с Моуриньо", организованном под руководством спонсора "шпор", страховой компании AIA.

Жозе Моуриньо также рассказал журналистам о его персональной армии фанатов, которые больше известны как "моуринисты", следующие за тренером в каждом из его новых клубов. "Их поддержка мотивирует меня работать лучше", — сказал главный тренер Тоттенхэма.

"Честно говоря, я черпаю некоторую силу от себя самого, но, в основном, от людей, которых я люблю, и людей, которых я знаю, они любят меня, даже если я не знаю многих из них лично, и никогда ранее их не встречал.

Раньше я называл их "моуринистами", потому что в Португалии мы используем "-иста" в конце названия любимого клуба, чтобы выразить свою поддержку. Например, если вы из Порту, вы говорите "Portista", если вы из Бенфики, вы говорите "Benficista", а если вы от Моуриньо, вы говорите "Mourinista". У меня очень много "моуринистов" по всему миру — я работаю для них", — подытожил свое выступление португалец.

В данный момент сезона Тоттенхэм, с 48-ю очками после 29 сыгранных матчей, находится на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, и вернется к официальным поединкам с гостевой игры против Ньюкасл Юнайтед.