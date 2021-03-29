Англия

Аргентинский форвард отправится за новым вызовом после 10 лет, проведенных в стане "горожан".

Манчестер Сити на своем официальном сайте сообщил об уходе нападающего Серхио Агуэро из клуба в конце текущего сезона.

Контракт 32-летнего аргентинца, успешного стать настоящей легендой "горожан", рассчитан до лета этого года, и стороны решили его не продлевать. Следующая "остановка" в впечатляющей карьере Серхио Агуэро пока неизвестна.

Напомним, что аргентинский форвард перешел в Манчестер Сити летом 2011 года из мадридского Атлетико.

С того момента ему четырежды с "горожанами" покорялась АПЛ, пять раз — Кубок английской лиги, трижды он поднимал над головой Суперкубок Англии и единожды выигрывал Кубок Англии.

Помимо этого, Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити в 2017 году, сумев превзойти рекорд Эрика Брука, который держался 78 лет. В общей сложности на счету аргентинца 257 голов в 384 матчах во всех турнирах.

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