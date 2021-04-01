Англия

Вливания от новых партнеров должны помочь компенсировать потери от пандемии.

Как сообщают британские издания, со ссылкой на официальные лица английского Ливерпуля, частная инвестиционная фирма RedBird Capital Partners совершила покупку за 735 млн долларов миноритарного пакета акций (10%) компании Fenway Sports Group (FSG), которая владеет действующим чемпионом Англии, с целью передать часть указанной суммы в качестве инвестиций в грядущую трансферную кампанию "красных".

Согласно данным источников, FSG вела переговоры с RedBird в течение последних нескольких месяцев с целью смягчить последствия COVID-19, которые отразились в 120 млн фунтов стерлингов недополученной прибыли для Ливерпуля.

Полученная от фонда сумма будет расписана на нужды "красных" ближайшей перспективы: реконструкция стадиона Энфилд (по предварительным оценкам — 60 млн фунтов стерлингов), а также проведение летней трансферной кампании "на уровне не ниже, чем это было до пандемии".

Владельцы Ливерпуля оптимистично оценивают перспективы подобной сделки, сумма которой основана на финансовой оценке FSG в размере 7,35 млрд долларов, полагая, что она позволит сохранить стабильность благосостояния клуба.

В частности, официальные лица FSG, Джон Генри, Том Вернер и Майк Гордон, выступили со следующим сообщением: "Мы также рады приветствовать в нашей группе владельцев брендов LeBron, Maverick and Paul, с которыми мы успешно сотрудничаем уже более десяти лет. Их присоединение является важной вехой для FSG и расширяет давнюю дружбу и отношения, начавшиеся в 2010 году.

Хотим сказать нашим болельщикам и поклонникам: победы продолжают оставаться движущей силой для всех нас. Рост FSG как организации позволяет нам еще больше укрепить наши ресурсы и приверженность целям, которым мы служим, и мы надеемся, что новые партнеры присоединятся к нам в следующей главе эволюции FSG", — подытожили официальные представители кампании-владельца Ливерпуля.

Напомним, что "красным" уже в скором времени предстоит вернуться к делам на внутренней арене, сыграв гостевой поединок АПЛ против лондонского Арсенала.