Вливания от новых партнеров должны помочь компенсировать потери от пандемии.
Слева направо: Линда Генри, Джон Генри, Юрген Клопп, Том Вернер и Майк Гордон, Liverpool FC
01 апреля 2021, 11:50
Как сообщают британские издания, со ссылкой на официальные лица английского Ливерпуля, частная инвестиционная фирма RedBird Capital Partners совершила покупку за 735 млн долларов миноритарного пакета акций (10%) компании Fenway Sports Group (FSG), которая владеет действующим чемпионом Англии, с целью передать часть указанной суммы в качестве инвестиций в грядущую трансферную кампанию "красных".
Согласно данным источников, FSG вела переговоры с RedBird в течение последних нескольких месяцев с целью смягчить последствия COVID-19, которые отразились в 120 млн фунтов стерлингов недополученной прибыли для Ливерпуля.
Полученная от фонда сумма будет расписана на нужды "красных" ближайшей перспективы: реконструкция стадиона Энфилд (по предварительным оценкам — 60 млн фунтов стерлингов), а также проведение летней трансферной кампании "на уровне не ниже, чем это было до пандемии".
Владельцы Ливерпуля оптимистично оценивают перспективы подобной сделки, сумма которой основана на финансовой оценке FSG в размере 7,35 млрд долларов, полагая, что она позволит сохранить стабильность благосостояния клуба.
В частности, официальные лица FSG, Джон Генри, Том Вернер и Майк Гордон, выступили со следующим сообщением: "Мы также рады приветствовать в нашей группе владельцев брендов LeBron, Maverick and Paul, с которыми мы успешно сотрудничаем уже более десяти лет. Их присоединение является важной вехой для FSG и расширяет давнюю дружбу и отношения, начавшиеся в 2010 году.
Хотим сказать нашим болельщикам и поклонникам: победы продолжают оставаться движущей силой для всех нас. Рост FSG как организации позволяет нам еще больше укрепить наши ресурсы и приверженность целям, которым мы служим, и мы надеемся, что новые партнеры присоединятся к нам в следующей главе эволюции FSG", — подытожили официальные представители кампании-владельца Ливерпуля.
Напомним, что "красным" уже в скором времени предстоит вернуться к делам на внутренней арене, сыграв гостевой поединок АПЛ против лондонского Арсенала.