Англия

Форвард Эвертон превзошел по данному показателю Бруну Фернандеша и Мохаммеда Салаха.

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин в 28 поединках текущего сезона английской Премьер-лиги сумел отличиться 14-ю забитыми мячами.

Как сообщает статистический портал Opta, взятия ворот в исполнении 24-летнего англичанина помогли набрать "ирискам" 14 очков в чемпионате Англии-2020/21, что является лучшим показателем среди всех футболистов турнира.

В данном аспекте Калверту-Льюину удалось опередить Бруну Фернандеша из Манчестер Юнайтед, Мохаммеда Салаха из Ливерпуля, Томаша Соучека из Вест Хэма и Патрика Бэмфорда из Лидса, которые и составили топ-5.

Интересно, что в пятерке лучших не нашлось места форварду Тоттенхэма Харри Кейну, который с 17-ю забитыми мячами на данный момент возглавляет бомбардирскую гонку в Премьер-лиге.

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