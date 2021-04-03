Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 30-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 30-го тура Премьер-лиги Лестер примет на своем поле Манчестер Сити.

Лестер — Манчестер Сити

Суббота, 3 апреля, 19:30. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В текущем сезоне чемпионата Англии Лестер превосходит всевозможные ожидания. Подопечные Брендона Роджерса уже не первый сезон претендуют на попадание в еврокубки, однако в нынешней кампании "лисы" вполне могут занять место в топ-4 и выступить в качестве представителя Англии в Лиге чемпионов. Все предпосылки для этого есть, ведь Лестер практически с первых туров является одним из лидеров чемпионата и ныне располагается на третьей позиции, уступая только Манчестер Юнайтед и своему будущему сопернику по количеству набранных очков.

Казалось, что многочисленные травмы ключевых футболистов станут причиной неминуемого спада Лестера, однако главному тренеру Брендону Роджерсу из раза в раз удается находить новые способы решения кадровых проблем, хотя и календарь последних матчей "лис" в АПЛ трудно назвать непреодолимым препятствием (ничья с Бернли и победы над Брайтоном и Шеффилд Юнайтед). Интересно, что главным героем Лестера в прошлом месяце неожиданно для многих стал нападающий Келечи Ихеаначо, который забил пять мячей в АПЛ, а также оформил дубль в матче против Манчестер Юнайтед, позволивший его команде пробиться в полуфинал Кубка Англии. Главный вопрос: хватит ли сил подопечным Роджерса поддерживать такой же ритм вплоть до конца сезона?

Манчестер Сити, в свою очередь, шел на впечатляющей серии из 21 победы подряд во всех турнирах, однако ее конец наступил по итогам поединка 27-го тура против Манчестер Юнайтед, игроки которого продемонстрировали качественную игру в обороне и не позволили принципиальному сопернику создать действительно опасный момент в пределах своей штрафной площади.

Правда, на ситуацию в таблице это поражение подопечных Хосепа Гвардиолы никак существенно не повлияло. Манчестер Сити все равно имеет в своем активе впечатляющий отрыв от "красных дьяволов", расположившихся на второй строчке. Если у "горожан" внезапно не начнется спад в игровой форме, к появлению которого пока явных предпосылок и нет, то Манчестер Сити станет новым чемпионом, как все уже давно прогнозируют и ожидают. Тем более, отрыв от ближайшего конкурента коллективу Гвардиолы удалось увеличить благодаря последним двум разгромным победам в АПЛ над Саутгемптоном и Фулхэмом, не говоря уже о продолжении борьбы Ман Сити в Лиге чемпионов и Кубке Англии, а также предстоящем финале Кубка английской лиги с Тоттенхэмом.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,59, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 6,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

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