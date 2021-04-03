Англия

Полузащитник Эвертона рассказал о тяжелом процессе переговоров с мадридским клубом в конце пошлого сезона.

Полузащитник английского Эвертона и сборной Колумбии Хамес Родригес в интервью испанскому изданию Marca подтвердил информацию о том, что летом 2020 года его бывший клуб, мадридский Реал, стал преградой для его трансфера в стан принципиального соперника "сливочных" — Атлетико.

Напомним, что летом 2019 года футболист вернулся из двухгодичной аренды в мюнхенской Баварии в стан "галактикос", однако так и не стал ключевым исполнителем в обойме Зинедина Зидана, после чего начал вести переговоры с различными клубами относительно своего перехода. В их числе был и коллектив Диего Симеоне, однако принципиальной позицией "бланкос" было отсутствие контактов с "матрасниками".

"В прошлом футбольном году я играл за Реал крайне мало, — рассказал Хамес, — Когда я решил покинуть Баварию, у меня уже были активные переговоры с Атлетико, которые находились на завершающей стадии. Однако Реал выступил с жесткой позицией по этому поводу, и сорвал мой возможный трансфер.

Симеоне лично говорил мне, что я мог бы стать важным игроком для его команды, и я видел его неподдельный интерес к моим способностям. Я ответил согласием на переход, но дальше уже вмешался мой тогдашний клуб".

В конечном итоге, колумбиец оказался в стане "ирисок", за которых в текущем сезоне сыграл уже 21 матч, оформив пять голов и восемь результативных передач.

На данный момент, Хамес Родригес, вместе с партнерами по команде, готовится к домашнему поединку против Кристал Пэлас, который состоится 5 апреля, начало в 20:00 по киевскому времени.