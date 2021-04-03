Поединок состоится в рамках 30 тура АПЛ.
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03 апреля 2021, 13:56
Стали известны стартовые составы на матч 30 тура АПЛ между Челси и Вест Бромвичем.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Зума — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Зиеш, Пулишич — Вернер.
Запасные: Кепа, Гилмур, Жиру, Кристенсен, Маунт, Рюдигер, Хаверц, Хадсон-Одои, Чилуэлл.
Вест Бромвич: Джонсон — Ферлог, О`ши, Бартли, Аджайи, Таунсенд — Филлипс, Йокушлу, Мэйтленд-Найлс, Перейра — Диане.
Запасные: Баттон, Аирн-Грант, Диангана, Иванович, Ливермор, Пелтьер, Робинсон, Робсон-Кану, Снодграсс.
Поединок стартует в 14:30 на Стэмфорд Бридж в Лондоне. Football.ua ведет онлайн-трансляцию.