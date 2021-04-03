Англия

До чемпионства рукой подать.

Центральный матч 30 тура АПЛ состоялся на стадионе Кинг Пауэр, где Лестер принимал лидера чемпионата — Манчестер Сити. К слову, нашего Александра Зинченко не оказалось в заявке на поединок.

Гости владели инициативой, но смогли забить лишь по истечению часа игры. Менди мастерски разобрался в штрафной соперника, забив второй гол в сезоне.

Второй мяч на счету Жезуса. Бразилец заканчивал невероятную атаку "горожан". В завершающей стадии ему нужно было не промахнуться мимо пустых ворот с метра.

Сейчас команда Гвардиолы опережает МЮ на 17 пунктов, однако у соседей два матча в запасе. Впрочем, уже нет никаких сомнений: чемпионство Сити — вопрос ближайших туров. В 31 туре "горожане" дома сыграют против Лидса.

Лестер остался на третьей строчке чемпионата. В туре номер 31 их ждет выезд к Вест Хэму.

Лестер – Манчестер Сити 0:2

Голы: Менди 59, Жезус 74

Лестер: Шмейхель – Фофана, Эванс, Амарти – Олбрайтон (Перейра 71), Ндиди (Менди 83), Тилеманс, Кастань – Перес – Ихеаначо (Мэддисон 71), Варди

Манчестер Сити: Эдерсон – Менди, Лапорт, Диаш, Уокер – Родри, Фернандиньо – Жезус, Де Брюйне (Фоден 88), Марез (Торрес 79) – Агуэро (Стерлинг 63)

Предупреждения: Ндиди 32, Амарти 87 – Эдерсон 73, Фернандиньо 82, Родри 90