Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде не сумел переиграть Ньюкасл (2:2).

На 29-й минуте Жоэлинтон вывел Ньюкасл вперед. Форвард получил мяч в штрафной площади и отправил его уже в пустые ворота.

Однако Тоттенхэм отыгрался уже в следующей атаке. Кейна вывели один на один и тот с легкостью переиграл Дубравку.

Через четыре минуты "шпоры" eже вышли вперед. И снова Кейн принял мяч в штрафной и сильно пробил в левый угол.

Однако Ньюкасл не собирался останавливаться и сровнял счет. На 86-й минуте Уиллок после навеса в штрафную сыграл на добивании — 2:2.

Ньюкасл — Тоттенхэм 2:2

Голы: Жоэлинтон, 29, Уиллок, 86 — Кейн, 30, 34

Ньюкасл: Дубравка, Крафт (Уиллок, 79), Ласселс, Дамметт, Ритчи, Альмирон, Шелви, Лонгстафф, Мерфи (Манкильо, 83), Гэйл (Сен-Максимен, 71), Жоэлинтон.

Тоттенхэм: Льорис, Родон, Танганга, Санчес, Регилон, Ндомбеле, Лукас Моура (Ламела, 64), Ло Чельсо (Бэйл, 88), Хейбьерг, Кейн, Винисиус (Сон Хын Мин, 46).

Предупреждения: Ло Чельсо (45), Танганга (63), Дамметт (65), Шелви (71), Альмирон (85).