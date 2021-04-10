Англия

Капитан Астон Виллы не успел толком набрать форму, как его уже неудачно попытались использовать в тренировочном процессе.

Накануне гостевого поединка против Ливерпуля в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, главный тренер бирмингемской Астон Виллы Дин Смит подтвердил опасения фанатов его команды относительного того, что капитан Джек Грилиш не сможет принять участие в предстоящей игре.

"Нет, он не в форме, — сказал наставник на предматчевой пресс-конференции, — Мы бы слишком оптимистичны в своих прогнозах относительно его скорого восстановления. Вероятно, следовало бы повременить с нагрузками, но теперь уже поздно о чем-то сожалеть. Ему понадобится пару недель для того, чтобы снова вернуться в строй.

Джек хорошо и плодотворно работал на тренировках, но перегрузил сам себя. Теперь, ему нужен новый период реабилитации, после чего мы будем ждать его возвращения на заключительные поединки сезона. Это непродолжительная травма, и скоро он будет вместе с командой. Желание побыстрее вернуться сыграло с ним плохую шутку", — подытожил Смит.

Напомним, что Грилиш не принимает участия в матчах своей команды с момента встречи против Брайтона (0:0) в середине февраля, по причине полученной травмы голеностопа.

В текущем сезоне он 23 раза появлялся на поле в футболке Астон Виллы, и сумел за этот период отличиться семью голами и отдать 12 результативных передач.

Напомним, что матч Ливерпуль — Астон Вилла состоится 10 апреля, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.