Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 31 тура АПЛ между Ливерпулем и Астон Виллой.

В 31-ом туре АПЛ на Энфилд к Ливерпулю пожаловала Астон Вилла, которая в первом туре поиздевалась над мерсисайдцами — 7:2.

Бирмингемцам удалось открыть счет первыми, несмотря на массированные атаки мерсисайдцев на протяжении всего первого тайма. Макгинн отдал на Уоткинса, который сумел разобраться с обороной и пробить Алиссона. 0:1.

"Красные" быстро отыгрались благодаря голу Фирмино, но рефери отменил взятие ворот из-за миллиметрового офсайда у Жоты в конечной фазе атаки.

Казалось, что поединок может закончиться седьмым подряд поражением Ливерпуля на Энфилде, но у подопечных Клоппа были другие планы. В начале второй половины встречи Салах сравнял счет на табло, добив мяч в сетку после удара Робертсона и сейва Мартинеса. Египтянин опередил опонента и головой добил мяч в сетку. 1:1.

Победу же Ливерпулю принес роскошный гол Трента в компенсированное время. Защитник подобрал мяч на линии штрафной и мощно выстрелил с правой ноги прямо в угол. 2:1. Долгожданная победа Ливерпуля на родном стадионе!

Ливерпуль – Астон Вилла 2:1

Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90+1 – Уоткинс 43

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири 89), Робертсон – Милнер, Фабиньо, Вейналдум (Тьяго Алькантара 70) – Салах, Фирмино (Мане 75), Жота

Астон Вилла: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Накамба (Баркли 66), Дуглас Луис – Трезеге (Рэмзи 82), Макгинн, Траоре (Эль-Гази 68) – Уоткинс

Предупреждения: Милнер 65, Робертсон 74 – Конса 25, Дуглас Луис 49, Таргетт 73