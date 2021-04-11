Англия

Дубль Лингарда и гол Боуэна принесли в актив "молотобойцев" очередные три очка.

В одном из центральных поединков 31-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм принимал на своем поле Лестер.

Несмотря на выбывшего из-за травмы ключевого форварда Майкла Антонио, "молотобойцам" удалось реализовать свои моменты и выйти победителями из данного противостояния.

Главным героем встречи стал Джесси Лингард, оформивший в ворота команды Брендона Роджерса дубль. И хотя во второй половине второго тайма Келечи Ихеаначо удалось отыграть два мяча, этого оказалось недостаточно для того, чтобы спасти Лестер от поражения.

Вест Хэм – Лестер 3:2

Голы: Лингард, 29, Лингард, 44, Боуэн, 48 – Ихеаначо, 70, 90+1

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессуэлл (Бальбуэна, 53) – Нобл (Джонсон, 81), Соучек – Масуаку, Лингард, Форнальс – Боуэн (Бенрахма, 84)

Лестер: Шмейхель – Фофана, Эванс, Амарти (Томас, 48) – Кастань, Тилеманс, Ндиди, Перейра – Прат (Олбрайтон, 59) – Варди, Ихеаначо

Предупреждения: Соучек, Крессуэлл, Масуаку – Перейра, Фофана, Ндиди