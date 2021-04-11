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Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Сон, 40 — Фред, 57, Кавани, 79, Гринвуд, 90+6

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Ндомбеле (Ламела, 78), Хойбьерг — Ло Чельсо (Сиссоко, 61), Моура, Сон — Кейн.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Погба, Фернандеш (Матич, 90), Рашфорд (Гринвуд, 71) — Кавани.

Предупреждения: Сиссоко — Мактоминей, Кавани, Фред, Шоу.