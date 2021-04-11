Англия
11 апреля 2021, 20:27
Манчестер Юнайтед добился волевого реванша над Тоттенхэмом
Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера сумели воспользоваться осечкой Манчестер Сити.
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, Getty Images
11 апреля 2021, 20:27
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Сон, 40 — Фред, 57, Кавани, 79, Гринвуд, 90+6
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Ндомбеле (Ламела, 78), Хойбьерг — Ло Чельсо (Сиссоко, 61), Моура, Сон — Кейн.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Погба, Фернандеш (Матич, 90), Рашфорд (Гринвуд, 71) — Кавани.
Предупреждения: Сиссоко — Мактоминей, Кавани, Фред, Шоу.