Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на выезде не оставил шансов Шеффилд Юнайтед (0:3).

Александер Ляказетт забил единственный мяч "канониров" в первом тайме после передачи от Себальоса.

Во втором тайме кипер хозяев Рамсдейл был вынужден вытягивать из сетки еще два мяча. Сначала отличился Мартинелли, а под конец игры забил Ляказетт свой второй мяч.

Шеффилд Юнайтед — Арсенал 0:3

Голы: Ляказетт, 33, 85, Мартинелли, 72

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Ампаду, Стивенс, Иган, Болдок, Норвуд, Ландстрем, Осборн, Флек, Берк (Брюстер, 64), Макголдрик (Макберни, 64; Муссе, 83).

Арсенал: Лено, Холдинг, Чемберс, Мари, Сака (Виллиан, 69), Парти, Себальос, Пепе, Джака, Мартинелли (Эль-Ненни, 83), Ляказетт (Нкетиа, 89).

Предупреждение: Мари.