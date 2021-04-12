"Дрозды" уверенно обыграли соперника на своем поле.
Вест Бромвич - Саутгемптон, getty images
12 апреля 2021, 21:57
Вест Бромвич в рамках поединка 31-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Саутгемптон и добился победы со счетом 3:0.
"Дрозды" отправили в ворота соперника три безответных мяча и приблизились к Фулхэму, который идет на 18 строчке.
Вест Бромвич — Саутгемптон 3:0
Голы: Перейра, 32, Филлипс, 35, Робинсон, 69
Вест Бромвич: Джонстон — О'Ши, Бартли (Аджайи, 85), Таунсенд, Мэйтленд-Найлз — Матеус Перейра, Филлипс, Робинсон (Галлахер, 72), Йокушлу, Ферлонг — Дианье (Робсон-Кану, 76).
Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс (Дженепо, 87), Вестергор, Беднарек, Бертран — Диалло, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг — Уолкотт (Адамс, 76), Ингз (Телла, 87).
Предупреждения: Уорд-Праус
Уорд-Праус на 90+3 минуте не забил пенальти.