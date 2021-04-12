Англия

"Дрозды" уверенно обыграли соперника на своем поле.

Вест Бромвич в рамках поединка 31-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Саутгемптон и добился победы со счетом 3:0.

"Дрозды" отправили в ворота соперника три безответных мяча и приблизились к Фулхэму, который идет на 18 строчке.

Вест Бромвич — Саутгемптон 3:0

Голы: Перейра, 32, Филлипс, 35, Робинсон, 69

Вест Бромвич: Джонстон — О'Ши, Бартли (Аджайи, 85), Таунсенд, Мэйтленд-Найлз — Матеус Перейра, Филлипс, Робинсон (Галлахер, 72), Йокушлу, Ферлонг — Дианье (Робсон-Кану, 76).

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс (Дженепо, 87), Вестергор, Беднарек, Бертран — Диалло, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг — Уолкотт (Адамс, 76), Ингз (Телла, 87).

Предупреждения: Уорд-Праус

Уорд-Праус на 90+3 минуте не забил пенальти.