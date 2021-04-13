Футболист вернулся на родину и поддерживает физическую форму.
Джо Коул, instagram.com/therealjoecole
13 апреля 2021, 17:56
Бывший полузащитник сборной Англии, Вест Хэма и Челси Джо Коул возобновил профессиональную карьеру.
Футболист теперь выступает в 11-м по счету дивизионе Англии за клуб Белстон. В поединке против Хэрфилд Юнайтед Коул дебютировал за клуб.
К слову, команда Коула добыла победу над соперником со счетом 2:1. Футболист также прокомментировал свой дебют.
"Мне всегда очень нравилось играть в футбол. лагодарю ФК Белстон за возможность снова выйти на поле.
Жду не дождусь, когда снова выйду на поле. В следующий раз я даже не забуду свои бутсы", — написал Коул в Instagram.
Последним профессиональным клубом 39-летнего хавбека был Тампа-Бэй Раудис. Также он выступал за Ковентри, Астон Виллу, Лилль и Ливерпуль.
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