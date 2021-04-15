Евгений Кузьменко предлагает вспомнить шесть известных игроков, которые на том или ином этапе своей карьере выступали в Ливерпуле, но ничем на Энфилде не запомнились.
В истории каждого клуба есть такие игроки, вспомнить о которых бывает трудно даже заядлым фанатам. Часто они приходят с большими амбициями, заставляют болельщиков замереть в ожидании новых чудес, а руководство клуба гордиться своей проделанной работой. Но они уходят, не оставив и следа... Так бывает. Это футбол. И это вовсе не означает, что эти футболисты – плохие. Нет. Просто им не суждено было раскрыться именно здесь.
Сегодня предлагаем вам вспомнить шесть подобных игроков в новейшей истории Ливерпуля.
Виктор Мозес
Возраст: 30
Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 22
Голы: 2
Нынешний клуб: Спартак Москва (в аренде из Челси)
Открывает наш список нигерийский полузащитник Виктор Мозес, сыгравший 22 матча во всех соревнованиях за Ливерпуль в сезоне 2013/14 (был арендован у Челси). Мозесу даже два гола удалось забить.
Вы вряд ли помните Мозеса в Ливерпуле не только потому что играл он там не слишком хорошо, но еще и потому что та кампания ознаменовалась печально известной капитуляцией Ливерпуля в борьбе за чемпионский титул АПЛ: дикий матч с Кристал Пэлас и "беду" Стивена Джеррарда в следующей встрече с Челси помнят все. Эти два незабываемых момента, вероятно, вытеснят карьеру Мозеса в Ливерпуле из вашей памяти.
Однако после этого, вернувшись в Челси, Мозес сыграл важнейшую роль в чемпионстве Синих в 2017 году при Антонио Конте. Позже итальянский специалист пригласил нигерийца в Интер, что тоже можно назвать полноценным успехом.
Нури Шахин
Возраст: 32 года
Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 12
Голы: 3
Нынешний клуб: Антальяспор
Нури Шахин прибыл в Ливерпуль в аренду из Реала в августе 2012 года. У руководства клуба и болельщиков были огромные надежды, что турецкий полузащитник заблистает на Энфилде так, как он блистал на другом "You’ll never walk alone"-стадионе – Сигнал Идуна Парк.
Тем не менее, игрок сборной Турции за время своего годичного пребывания в Испании потерял уверенность настолько, что до конца карьеры так и не смог вернуться на свой топовый уровень. Ливерпуль ему в этом, увы, помочь не смог. Лишь 12 матчей за Красных во всех соревнованиях, при этом еще и неплохих 3 гола.
После завершения отношений с Реалом, в 2014-м Шахин вернулся в Боруссию Дортмунд, после чего был бременский Вердер, а сейчас турок играет на родине за Антальяспор.
Луис Альберто
Возраст: 28
Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 12
Голы: 0
Нынешний клуб: Лацио
Это сейчас Луис Альберто – один из лучших плеймейкеров итальянской Серии А, лидер римского Лацио, и в целом прекрасный футболист. А еще 8 лет назад на Энфилде так не думали.
Испанец перешел в Ливерпуль из Севильи в 2013-м за 8 миллионов евро, но совершенно никак не впечатлил тогдашний тренерский штаб во главе с Бренданом Роджерсом. Успев сыграть всего 12 матчей за сезон, Луис Альберто поехал в аренды, сначала в Малагу, потом в Депортиво из Ла-Коруньи.
С 2016-го испанец выступает за Лацио, и, повторимся, делает это крайне успешно. Интересно, насколько нынешний Альберто помог бы нынешнему Ливерпулю?
Петер Гулачи
Возраст: 30
Матчи за основной состав Ливерпуля: 0
Нынешний клуб: РБ Лейпциг
История, которая много, где мелькала в контексте недавнего противостояния Ливерпуля и РБ Лейпциг в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Да, сейчас может звучать удивительно, но нынешний незаменимый вратарь РБ Лейпциг Петер Гулачи провел целых шесть лет в Ливерпуле. Первоначально он присоединился к молодежной команде клуба в 17-летнем возрасте. После исполнения 18-ти выступал за первую команду. Ну как "выступал"… Тренировался.
Гулачи провел 45 матчей в запасе за первую команду Ливерпуля, в том числе 17 в сезоне АПЛ-2010/11.
В конце концов, голкипер сборной Венгрии в 2015-м ушел в РБ Зальцбург, откуда позже перебрался по известному маршруту в Германию.
Сусо
Возраст: 26
Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 21
Голы: 1
Нынешний клуб: Севилья
Испанский полузащитник Сусо был обнаружен и убежден присоединиться к Ливерпулю из Кадиса другим испанцем – Рафой Бенитесом. Однако к тому времени, как футболист прибыл на Энфилд, главным тренером Красных был уже другой специалист – Рой Ходжсон.
Не особо верили в игрока и два следующих наставника – Кенни Далглиш и Брендан Роджерс. Потому креативный хав Сусо провел всего 21 матч за три года пребывания в Ливерпуле (была годичная аренда в Альмерию).
В 2015-м Сусо уехал в Милан, где выступал достаточно хорошо. А с 2020-го выступает на родине, за Севилью.
Яго Аспас
Возраст: 33
Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 15
Голы: 1
Нынешний клуб: Сельта
Испанского форварда Яго Аспаса можно смело называть живой легендой Сельты. В этом клубе 33-летний футболист провел более 300 матчей и забил уже более 150 голов. Аспас – один из лучших футболистов Ла Лиги, однозначно. По уровню влияния на свою команду и вкладу – он точно на первых местах чемпионата Испании.
Однако не всегда у Аспаса все было гладко в его футбольной карьере. В Ливерпуле испанец провалился. Он переехал на Энфилд летом 2013-го за 8,6 млн евро из родной Сельты. В том памятном для Ливерпуля сезоне (еще раз вспоминаем падение Джеррарда и уплывающий на глазах титул АПЛ) Яго провел лишь 15 матчей, забив только 1 гол.
Одной из причин плохой адаптации в АПЛ стала неспособность Аспаса выучить английский язык. Конечно, это только его собственная проблема. Однако, как кажется, такой опыт переезда в такую лигу и в клуб такого уровня пошли Аспасу только на пользу. Сегодня это совершенно другой футболист. Великолепный футболист!