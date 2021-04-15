Англия

Евгений Кузьменко предлагает вспомнить шесть известных игроков, которые на том или ином этапе своей карьере выступали в Ливерпуле, но ничем на Энфилде не запомнились.

В истории каждого клуба есть такие игроки, вспомнить о которых бывает трудно даже заядлым фанатам. Часто они приходят с большими амбициями, заставляют болельщиков замереть в ожидании новых чудес, а руководство клуба гордиться своей проделанной работой. Но они уходят, не оставив и следа... Так бывает. Это футбол. И это вовсе не означает, что эти футболисты – плохие. Нет. Просто им не суждено было раскрыться именно здесь.

Сегодня предлагаем вам вспомнить шесть подобных игроков в новейшей истории Ливерпуля.

Виктор Мозес

Возраст: 30

Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 22

Голы: 2

Нынешний клуб: Спартак Москва (в аренде из Челси)

Открывает наш список нигерийский полузащитник Виктор Мозес, сыгравший 22 матча во всех соревнованиях за Ливерпуль в сезоне 2013/14 (был арендован у Челси). Мозесу даже два гола удалось забить.

Вы вряд ли помните Мозеса в Ливерпуле не только потому что играл он там не слишком хорошо, но еще и потому что та кампания ознаменовалась печально известной капитуляцией Ливерпуля в борьбе за чемпионский титул АПЛ: дикий матч с Кристал Пэлас и "беду" Стивена Джеррарда в следующей встрече с Челси помнят все. Эти два незабываемых момента, вероятно, вытеснят карьеру Мозеса в Ливерпуле из вашей памяти.

Однако после этого, вернувшись в Челси, Мозес сыграл важнейшую роль в чемпионстве Синих в 2017 году при Антонио Конте. Позже итальянский специалист пригласил нигерийца в Интер, что тоже можно назвать полноценным успехом.

Нури Шахин

Возраст: 32 года

Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 12

Голы: 3

Нынешний клуб: Антальяспор

Нури Шахин прибыл в Ливерпуль в аренду из Реала в августе 2012 года. У руководства клуба и болельщиков были огромные надежды, что турецкий полузащитник заблистает на Энфилде так, как он блистал на другом "You’ll never walk alone"-стадионе – Сигнал Идуна Парк.

Тем не менее, игрок сборной Турции за время своего годичного пребывания в Испании потерял уверенность настолько, что до конца карьеры так и не смог вернуться на свой топовый уровень. Ливерпуль ему в этом, увы, помочь не смог. Лишь 12 матчей за Красных во всех соревнованиях, при этом еще и неплохих 3 гола.

После завершения отношений с Реалом, в 2014-м Шахин вернулся в Боруссию Дортмунд, после чего был бременский Вердер, а сейчас турок играет на родине за Антальяспор.

Луис Альберто

Возраст: 28

Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 12

Голы: 0

Нынешний клуб: Лацио

Это сейчас Луис Альберто – один из лучших плеймейкеров итальянской Серии А, лидер римского Лацио, и в целом прекрасный футболист. А еще 8 лет назад на Энфилде так не думали.

Испанец перешел в Ливерпуль из Севильи в 2013-м за 8 миллионов евро, но совершенно никак не впечатлил тогдашний тренерский штаб во главе с Бренданом Роджерсом. Успев сыграть всего 12 матчей за сезон, Луис Альберто поехал в аренды, сначала в Малагу, потом в Депортиво из Ла-Коруньи.

С 2016-го испанец выступает за Лацио, и, повторимся, делает это крайне успешно. Интересно, насколько нынешний Альберто помог бы нынешнему Ливерпулю?

Петер Гулачи

Возраст: 30

Матчи за основной состав Ливерпуля: 0

Нынешний клуб: РБ Лейпциг

История, которая много, где мелькала в контексте недавнего противостояния Ливерпуля и РБ Лейпциг в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Да, сейчас может звучать удивительно, но нынешний незаменимый вратарь РБ Лейпциг Петер Гулачи провел целых шесть лет в Ливерпуле. Первоначально он присоединился к молодежной команде клуба в 17-летнем возрасте. После исполнения 18-ти выступал за первую команду. Ну как "выступал"… Тренировался.

Гулачи провел 45 матчей в запасе за первую команду Ливерпуля, в том числе 17 в сезоне АПЛ-2010/11.

В конце концов, голкипер сборной Венгрии в 2015-м ушел в РБ Зальцбург, откуда позже перебрался по известному маршруту в Германию.

Сусо

Возраст: 26

Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 21

Голы: 1

Нынешний клуб: Севилья

Испанский полузащитник Сусо был обнаружен и убежден присоединиться к Ливерпулю из Кадиса другим испанцем – Рафой Бенитесом. Однако к тому времени, как футболист прибыл на Энфилд, главным тренером Красных был уже другой специалист – Рой Ходжсон.

Не особо верили в игрока и два следующих наставника – Кенни Далглиш и Брендан Роджерс. Потому креативный хав Сусо провел всего 21 матч за три года пребывания в Ливерпуле (была годичная аренда в Альмерию).

В 2015-м Сусо уехал в Милан, где выступал достаточно хорошо. А с 2020-го выступает на родине, за Севилью.

Яго Аспас

Возраст: 33

Количество матчей за основной состав Ливерпуля: 15

Голы: 1

Нынешний клуб: Сельта

Испанского форварда Яго Аспаса можно смело называть живой легендой Сельты. В этом клубе 33-летний футболист провел более 300 матчей и забил уже более 150 голов. Аспас – один из лучших футболистов Ла Лиги, однозначно. По уровню влияния на свою команду и вкладу – он точно на первых местах чемпионата Испании.

Однако не всегда у Аспаса все было гладко в его футбольной карьере. В Ливерпуле испанец провалился. Он переехал на Энфилд летом 2013-го за 8,6 млн евро из родной Сельты. В том памятном для Ливерпуля сезоне (еще раз вспоминаем падение Джеррарда и уплывающий на глазах титул АПЛ) Яго провел лишь 15 матчей, забив только 1 гол.

Одной из причин плохой адаптации в АПЛ стала неспособность Аспаса выучить английский язык. Конечно, это только его собственная проблема. Однако, как кажется, такой опыт переезда в такую лигу и в клуб такого уровня пошли Аспасу только на пользу. Сегодня это совершенно другой футболист. Великолепный футболист!