Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Эвертон поделил очки с Тоттенхэмом (2:2).

В первой половине игры команды обменялись голами. На 27-й минуте "шпор" вперед вывел Харри Кейн, на на 31-й Эвертон заработал пенальти, который реализовал Сигрудссон.

Во втором тайме команды также не забывали про забитые мячи. Сигрудссон после шикарной комбинационной атаки оформил дубль, но через несколько минут тот же Кейн сделал счет 2:2.

Эвертон — Тоттенхэм 2:2

Голы: Сигрудссон, 31, 62 — Кейн, 27, 69

Эвертон: Пикфорд, Холгейт, Динь, Годфри, Кин, Аллан, Хамес, Ивоби (Коулмэн, 61), Сигурдссон, Дэвис (Кинг, 84), Ришарлисон.

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Регилон (Лукас Моура, 64), Родон, Дайер, Ндомбеле (Ламела, 64), Сиссоко, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Алдервейрелд, Кейн.

Предупреждения: Хейбьерг, Дэвис.