Англия

Football.ua анонсирует предстоящий полуфинальный матч старейшего футбольного турнира.

Пока одни английские команды будут "выяснять отношения" в Премьер-лиге, лондонский Челси и Манчестер Сити сойдутся в интереснейшем противостоянии, которое пройдет в рамках полуфинала Кубка Англии.

Челси — Манчестер Сити

Суббота, 17 апреля, 19:30. Уэмбли, Лондон. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вот мы и начинаем приближаться к логичной развязке в Кубке Англии. Если во втором полуфинальном матче, который состоится в воскресенье, Лестер встретится с Саутгемптоном, то вывеска Челси — Манчестер Сити вполне заслуживает статуса финального противостояния. К слову, вспоминая прошлый розыгрыш старейшего футбольного турнира, "пенсионеры" тогда еще под руководством Фрэнка Лампарда остановились за шаг до взятия трофея, но в тот вечер сильнее оказался другой лондонский клуб — Арсенал, выбивший до этого из турнира Манчестер Сити.

Многие болельщики и любители английского футбола небезосновательно упрекали по ходу турнира Челси за везение со жребием. В этом есть доля правды, ведь Моркам, Лутон Таун, Барнсли и даже Шеффилд Юнайтед, являющийся единственным представителем АПЛ из этого списка, трудно назвать непроходимыми соперниками. Манчестер Сити станет первым серьезным вызовом для подопечных Томаса Тухеля в этом розыгрыше Кубка Англии, победа над которым позволит им плотную приблизиться к трофею. Все-таки, будем откровенны, предстоящий полуфинал будет намного сложнее, чем будущий финал с Лестером или Саутгемптоном. Это касается не только Челси, но и "горожан".

Говоря о Манчестер Сити, коллектив Хосепа Гвардиолы вполне справедливо и уже довольно длительный период времени готовится к "коронации" в качестве нового чемпиона Англии, однако на АПЛ успехи команды не ограничиваются. Пока многие коллективы только сейчас начинают переживать кризис в игровом плане и результатах, свой футболисты Сити преодолели еще осенью прошлого года и по-прежнему продолжают участие абсолютно во всех турнирах, несмотря на "сюрпризы" от "пандемийного" сезона.

Манчестер Сити очень хорош в нынешней кампании, за что может получить в награду сразу четыре трофея. Помимо полуфинала Кубка Англии с Челси, подопечные Хосепа Гвардиолы уже ментально готовятся к финалу Кубка английской лиги против Тоттенхэма, а также к двухматчевому противостоянию с Пари Сен-Жермен в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Хватит ли игрокам Сити физических и моральных преуспеть абсолютно на всех фронтах — вопрос, ответ на который нам предоставит только время. Пока "горожане" вполне уверенно расправлялись с соперниками, допуская лишь единичные ошибки, к которым можно отнести матчи чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед и Лидса.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,88, тогда как потенциальный успех Челси оценивается показателем 4,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Не сыграют: Ковачич, Кристенсен — Агуэро

прогноз 2:3

Никита Евтушенко, Football.ua