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Александр Зинченко, getty images
17 апреля 2021, 19:00
Манчестер Сити в рамках поединка полуфинала Кубка Англии пожаловал в гости к Челси. Пеп Гвардиола оставил Александра Зинченко в запасе.
Челси: Кепа — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Зийех — Вернер
Запасные: Алонсо, Гилмор, Жиру, Зума, Кабальеро, Пулишич, Хаверц, Хадсон-Одои, Эмерсон
Манчестер Сити: Штеффен — Канселу, Лапорт, Диаш, Менди — Фернандиньо, Родри — Торрес, де Брюйне, Стерлинг — Жезус
Запасные: Аке, Гюндоган, Зинченко, Марез, Силва, Стоунз, Уокер, Фоден, Эдерсон
Матч Челси — Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени.