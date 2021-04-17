Англия

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Манчестер Сити в рамках поединка полуфинала Кубка Англии пожаловал в гости к Челси. Пеп Гвардиола оставил Александра Зинченко в запасе.

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Зийех — Вернер

Запасные: Алонсо, Гилмор, Жиру, Зума, Кабальеро, Пулишич, Хаверц, Хадсон-Одои, Эмерсон

Манчестер Сити: Штеффен — Канселу, Лапорт, Диаш, Менди — Фернандиньо, Родри — Торрес, де Брюйне, Стерлинг — Жезус

Запасные: Аке, Гюндоган, Зинченко, Марез, Силва, Стоунз, Уокер, Фоден, Эдерсон

Матч Челси — Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени.