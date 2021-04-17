Англия

Единственный гол Хакима Зайеха приблизил "пенсионеров" к завоеванию трофея.

Завершился полуфинальный поединок Кубка Англии между лондонским Челси и Манчестер Сити, в котором определился будущий соперник победителя пары Лестер — Саутгемптон в заключительном матче данного турнира.

Подопечные Хосепа Гвардиола на бумаге считались фаворитами перед матчем, однако именно "пенсионерам" удалось пробиться в финал старейшего футбольного турнира мира.

Если оценивать в целом, во время поединка трудно было выделить коллектив, который превосходил бы своего соперника по всем статьям. На поле мы лицезрели равную игру, победителя которой определил единственный гол.

На 55-й минуте встречи Тимо Вернер ассистировал Хакику Зийеху, который безошибочно воспользовался предоставленной возможностью. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Челси, а это значит, что мечты "горожан" о завоевании четырех трофеев за один сезон пока остаются только мечтами.

Своего соперника по финалу Кубка Англии команда Томаса Тухеля узнает уже завтра, 18 апреля, когда на газоне Уэмбли уже сойдутся Лестер и Саутгемптон.

Челси — Манчестер Сити 1:0

Гол: Зийех, 55

Челси: Аррисабалага - Джеймс, Рюдигер, Тиаго Силва (Зума, 88), Аспиликуэта, Чилвелл — Маунт (Пулишич, 70), Канте, Зиеш (Эмерсон, 79), Жоржиньо — Вернер (Хавертц, 79).

Манчестер Сити: Стеффен - Жоау Канселу, Рубен Диаш, Ляпорт, Менди - Родри, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 48), Ферран Торрес (Гюндоган, 64) — Габриэл Жезус.

Предупреждения: Джеймс, Аспиликуэта — Фернандиньо, Ляпорт, Диаш.