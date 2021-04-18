Жозе Моуриньо уже строит планы на следующий сезон.
Эмерсон (на переднем плане), Getty Images
18 апреля 2021, 09:40
Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, агенты лондонского Тоттенхэма ведут наблюдение за фланговым защитником севильского Бетиса Эмерсоном, приоритетное право выкупа на которого принадлежат каталонской Барселоне.
Напомним, что бразилец переехал в Испанию зимой 2019 года в рамках трансфера из Атлетико Минейро в каталонскую Барселону за сумму в 12 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, но при этом сразу же был продан "блаугранас" в севильский клуб за 6 млн евро, сохранив при этом опцию в контракте о приоритетном праве обратного выкупа с стороны каталонского клуба.
Однако, с приходом Рональда Кумана на пост главного тренера Барселоны, необходимость в приглашении Эмерсона в клуб не стояла в череде первоочередных вопросов трансферной политики Барселоны.
Поэтому, у Бетиса теперь будет два варианта развития событий: либо сохранить игрока у себя, доплатив еще около 7 млн евро, либо подыскать ему новый клуб.
Вторым предложением может воспользоваться лондонский Тоттенхэм, который ведет наблюдение за развитием 22-летнего футболиста, и вполне готов заплатить за него сумму в 28 млн евро, которую запрашивает Барселона. При этом, часть от выкупа игрока отправится и в адрес севильского клуба.
Напомним, что в текущем сезоне Эмерсон провел уже 30 матчей за Бетис, оформив два забитых мяча и четыре результативные передачи.