Англия

Жозе Моуриньо уже строит планы на следующий сезон.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, агенты лондонского Тоттенхэма ведут наблюдение за фланговым защитником севильского Бетиса Эмерсоном, приоритетное право выкупа на которого принадлежат каталонской Барселоне.

Напомним, что бразилец переехал в Испанию зимой 2019 года в рамках трансфера из Атлетико Минейро в каталонскую Барселону за сумму в 12 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, но при этом сразу же был продан "блаугранас" в севильский клуб за 6 млн евро, сохранив при этом опцию в контракте о приоритетном праве обратного выкупа с стороны каталонского клуба.

Однако, с приходом Рональда Кумана на пост главного тренера Барселоны, необходимость в приглашении Эмерсона в клуб не стояла в череде первоочередных вопросов трансферной политики Барселоны.

Поэтому, у Бетиса теперь будет два варианта развития событий: либо сохранить игрока у себя, доплатив еще около 7 млн евро, либо подыскать ему новый клуб.

Вторым предложением может воспользоваться лондонский Тоттенхэм, который ведет наблюдение за развитием 22-летнего футболиста, и вполне готов заплатить за него сумму в 28 млн евро, которую запрашивает Барселона. При этом, часть от выкупа игрока отправится и в адрес севильского клуба.

Напомним, что в текущем сезоне Эмерсон провел уже 30 матчей за Бетис, оформив два забитых мяча и четыре результативные передачи.