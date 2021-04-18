Стали известны стартовые составы команд для поединка 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Бернли.
Мэйсон Гринвуд, Getty Images
18 апреля 2021, 17:23
Манчестер Юнайтед будет продолжать события воскресного игрового дня в английской Премьер-лиге домашним поединком против одного из коллективов из нижней части турнирной таблицы — Бернли.
На фоне поединка прошлого тура против лондонского Тоттенхэма (3:1), Оле-Гуннар Солскьяер совершил всего одну замену в стартовом составе своей команды — на острие атаки Эдинсона Кавани сменил Мэйсон Гринвуд.
От Шона Дайча, после матча против Ньюкасла (1:2), мы можем наблюдать переход на схему с одним нападающим, которым в предстоящей игре станет Крис Вуд. Также, отмечаем появление Тейлора в левом фланге обороны и Корка в центральной линии.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Рашфорд, Фернандеш, Погба — Гринвуд.
Запасные: де Хеа, Теллес, Уильямс, Туанзебе, Мата, Джеймс, Матич, ван де Беек, Кавани.
Запасные: Норрис, Питерс, Бардсли, Нартли, Данн, Стивенс, Ричардсон, Родригес, Выдра.
Бернли: Пикок-Фаррелл — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Корк, Вествуд, Браунхилл — Гудмундссон, МакНейл — Вуд.
Матч Манчестер Юнайтед — Бернли начнется в 18:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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