Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Бернли.

Манчестер Юнайтед будет продолжать события воскресного игрового дня в английской Премьер-лиге домашним поединком против одного из коллективов из нижней части турнирной таблицы — Бернли.

На фоне поединка прошлого тура против лондонского Тоттенхэма (3:1), Оле-Гуннар Солскьяер совершил всего одну замену в стартовом составе своей команды — на острие атаки Эдинсона Кавани сменил Мэйсон Гринвуд.

От Шона Дайча, после матча против Ньюкасла (1:2), мы можем наблюдать переход на схему с одним нападающим, которым в предстоящей игре станет Крис Вуд. Также, отмечаем появление Тейлора в левом фланге обороны и Корка в центральной линии.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Рашфорд, Фернандеш, Погба — Гринвуд.

Запасные: де Хеа, Теллес, Уильямс, Туанзебе, Мата, Джеймс, Матич, ван де Беек, Кавани.



Бернли: Пикок-Фаррелл — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Корк, Вествуд, Браунхилл — Гудмундссон, МакНейл — Вуд.