Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 32-го тура английской Премьер Лиги Арсенал в домашнем поединке вырвал ничью в матче с Фулхэмом (1:1).

"Канониры" вышли на поединок против "дачников" не в основном составе, что очень сказалось на игре. Но, не смотря на это, они немного доминировали в перовом тайме и забили гол, который отменили из-за офсайда. На перерыв команду ушли с нулями на табло.

Во второй половине игры Фулхэм шокировал хозяев поля. На 59-й минуте арбитр указал на 11-метровую отметку в ворота Райана. К маячу подошел Майя и реализовал свой шанс, 0:1.

Арсенал много атаковал, бил по воротам, но редко попадал в створ. Однако на 90+7 минуте Нкетиа все же добился своего и вырвал для Арсенала ничью.

Арсенал — Фулхэм 1:1

Гол: Майя, 59 — Нкетиа, 90+7

Арсенал: Райан, Бельерин (Пепе, 68), Габриэл, Холдинг, Джака, Эль-Ненни (Парти, 68), Себальос, Смит-Роу, Сака, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 70).

Фулхэм: Ареоля, Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Декордова-Рид, Замбо-Ангисса, Лукман (Рид, 69), Лемина, Кавалейру (Брайен, 84), Майя (Лофтус-Чик, 77).

Предупреждения: Андерсен, Декордова-Рид, Ареоля.