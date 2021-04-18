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Манчестер Юнайтед — Бернли 3:1
Голы: Гринвуд, 48, 84, Кавани, 90+3 — Тарковски, 50

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред (Кавани, 46) — Рашфорд (ван де Беек, 84), Фернандеш, Погба — Гринвуд.

Бернли: Пикок-Фаррелл — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Корк, Вествуд, Браунхилл (Выдра, 88) — Гудмундссон (Родригес, 88), МакНейл — Вуд.

Предупреждения: Ван-Биссака — Корк, Тарковски