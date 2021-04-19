Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg представляют анонс матча 32-го тура английской Премьер-лиги.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 32-го тура Премьер-лиги Лидс примет на своем поле Ливерпуль.

Лидс — Ливерпуль

Понедельник, 19 апреля, 22:00. Элланд Роуд, Лидс. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Несмотря на периодические осечки из тура в тур, появляющиеся время от времени, Лидс Юнайтед нельзя упрекнуть в невыполнении каких-либо задач, поставленных на сезон. Коллектив Марсело Бьелсы проводит свою первую кампанию в АПЛ после триумфа в прошлом розыгрыше Чемпионшипа, но, невзирая на это, "павлинам" удалось сходу освоиться в высшем дивизионе страны и занять 10-ю строчку в турнирной таблице по итогам 31-го тура.

Имея определенные проблемы при игре в обороне, но при этом являясь одной из лучших команд Премьер-лиги по эффективности командного прессинга, последние три поединка Лидс провел без поражений. Если победные результаты с аутсайдерами чемпионата в лице Фулхэма и Шеффилд Юнайтед вряд ли кого-то могут удивить, то вот нулевая ничья с лондонским Челси, который на тот момент шел на успешной серии, стала определенной неожиданностью, впрочем как и последняя победа над будущим чемпионом Англии — Манчестер Сити.

Что касается Ливерпуля, подопечные Юргена Клоппа на прошлой недели завершили свои выступления в Лиге чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии мадридскому Реалу, поэтому единственной их возможностью спасти текущий сезон остается попадание в топ-4 турнирной таблицы и квалификация в самые престижный еврокубковый турнир.

Несмотря на вылет из ЛЧ и продолжающиеся травмы оборонительных футболистов, Ливерпуль сумел перед международной паузой вернуться на победный путь в английской Премьер-лиге. Сначала они разгромили лондонский Арсенал со счетом 3:0, не позволив сопернику абсолютно ничего создать у своих ворот, а в последнем поединке мерсисайдцы одержали волевую победу над Астон Виллой (2:1), взяв реванш за обидное поражение в первом круге.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,69, тогда как потенциальный успех Лидса оценивается показателем 4,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Не сыграют: Родриго, Форшоу — Матип, Ван Дейк, Гомес, Хендерсон.

Под вопросом: Рафинья — Келлехер, Джонс