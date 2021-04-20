Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча чемпионата Англии между Ливерпулем и Лидсом.

Ливерпуль в рамках поединка 32-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Лидс Юнайтед и добился победы со счетом 1:0.

Предматчевая разминка прошла при довольно любопытной акции со стороны хозяев. Игроки "павлинов" вышли в футболках с лого Лиги чемпионов и надписью "Заслужите".

Ливерпуль смог открыть счет в поединке на исходе получаса игры усилиями Садио Мане.

Казалось, что Диверпуль сможет добиться победы, но подопечные Марсело Бьелсы восстановили паритет под занавес матча благодаря голу Льоренте.

Как итог, Ливерпуль упустил возможность обойти Челси в турнирной таблице, а Лидс смог догнать Лидс Юнайтед.

Лидс — Ливерпуль 1:1

Голы: Льоренте, 87 — Мане, 31

Лидс: Меслие — Льоренте, Стрейк, Эйлинг, Даллас — Филлипс, Харрисон, Алиоски (Клих, 79), Элдер Кошта (Поведа, 67) — Бэмфорд, Робертс (Эрнандес, 86).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кабак, Фабиньо, Робертсон - Тиаго Алькантара, Вейналдум — Мане (Салах, 71), Милнер, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 81) — Фирмино.

Предупреждения: Даллас, Алиоски — Фирмино