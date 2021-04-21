Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют бирмингемская Астон Вилла и Манчестер Сити.

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити сыграет отложенный из-за проведения полуфинала Кубка Англии против Челси (0:1) гостевой матч против бирмингемской Астон Виллы.

После предыдущего поединка против Ливерпуля (1:2), Дин Смит сделал лишь одну замену в стартовом составе своей команды: вместо Трезеге на левом фланге тройки атакующих полузащитников сыграет Джейкоб Рэмси.

В составе команды Хосепа Гвардиолы отмечаем присутствие Александра Зинченко, без которого "горожане" вылетели из Кубка Англии, а также выход на острие атаки Габриэля Жезуса с последующим смещением Бернарду Силвы на позицию травмированного Кевина де Брюйне.

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Накамба, Луис — Траоре, МакГин, Рэмси — Уоткинс.

Запасные: Хитон, Тейлор, Энгельс, Эль-Мохаммади, Хаус, Баркли, Эль-Гази, Чуквуемека, Дэвис.



Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган — Марез, Жезус, Фоден.