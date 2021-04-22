Коллектив Хосепа Гвардиолы оставил в силе отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя.
Астон Вилла — Манчестер Сити, Getty Images
22 апреля 2021, 00:12
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Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
Голы: Макгинн, 1 — Фоден, 22, Родри, 40
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингс, Таргетт — Накамба (Баркли, 63), Луис — Траоре (Эль-Гази, 75), Макгинн, Рэмси (Дэвис, 46) — Уоткинс.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган — Марез (Фернандиньо, 90), Жезус (Ляпорт, 46), Фоден.
Предупреждения: Кэш — Гюндоган.
На 44-й минуте был удален Джон Стоунз (Манчестер Сити) (грубое нарушение).
На 56-й минуте был удален Мэттью Кэш (Астон Вилла) (второе предупреждение).