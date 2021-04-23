Стали известны стартовые составы команд для поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют тульский Арсенал и Эвертон.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
23 апреля 2021, 21:22
Тридцать третий тур английской Премьер-лиги начнется с интригующего противостояния на входе в зону Лиги Европы УЕФА между лондонским Арсеналом и Эвертоном.
Микель Артета, после матча против Фулхэма (1:1), предоставил место в воротах Бернду Лено, а травмировавшегося Александра Ляказетта уже на постоянной основе сменил Нкетиа. Также, отмечаем выход с первых минут Чемберса в правом фланге обороны, а Мари составит пару Холдингу в центре защиты. Дуэтом опорников у Арсенала выступит Партей и Себальос, а Пепе и Обамеянг расположатся на флангах атакующей зоны полузащиты.
Со стороны Карло Анчелотти, после ничьей в матче против Тоттенхэма (2:2), наблюдаем выход с первых минут Коулмана справа в защите, что повлекло за собой переход на схему в 4 игрока обороны. Также, центральную линию дополнит Гомеш, а Калверт-Льюин возглавит атаку.
Арсенал: Лено — Чемберс, Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Пепе, Смит Роу, Обамеянг — Нкетиа.
Запасные: Райан, Бельерин, Габриэль, Соареш, Эдегор, Эль-Ненни, Виллиан, Нельсон, Мартинелли.
Запасные: Ольсен, Мина, Нкунку, Делф, Т. Дэвис, Броадхед, Кинг, Ивоби, Бернард.
Эвертон: Пикфорд — Коулман, Годфри, Холгейт, Динь — Родригес, Аллан, Гомеш — Ришарлисон, Калверт-Льюин, Сигурдссон.
Матч Арсенал — Эвертон начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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