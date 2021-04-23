Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют тульский Арсенал и Эвертон.

Тридцать третий тур английской Премьер-лиги начнется с интригующего противостояния на входе в зону Лиги Европы УЕФА между лондонским Арсеналом и Эвертоном.

Микель Артета, после матча против Фулхэма (1:1), предоставил место в воротах Бернду Лено, а травмировавшегося Александра Ляказетта уже на постоянной основе сменил Нкетиа. Также, отмечаем выход с первых минут Чемберса в правом фланге обороны, а Мари составит пару Холдингу в центре защиты. Дуэтом опорников у Арсенала выступит Партей и Себальос, а Пепе и Обамеянг расположатся на флангах атакующей зоны полузащиты.

Со стороны Карло Анчелотти, после ничьей в матче против Тоттенхэма (2:2), наблюдаем выход с первых минут Коулмана справа в защите, что повлекло за собой переход на схему в 4 игрока обороны. Также, центральную линию дополнит Гомеш, а Калверт-Льюин возглавит атаку.

Арсенал: Лено — Чемберс, Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Пепе, Смит Роу, Обамеянг — Нкетиа.

Запасные: Райан, Бельерин, Габриэль, Соареш, Эдегор, Эль-Ненни, Виллиан, Нельсон, Мартинелли.



Эвертон: Пикфорд — Коулман, Годфри, Холгейт, Динь — Родригес, Аллан, Гомеш — Ришарлисон, Калверт-Льюин, Сигурдссон.