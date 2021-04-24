Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед дома обыграл Брайтон (1:0).

На 19-й минуте счет в данном противостоянии открыл Дэвид Макгодрик. Форвард получил мяч в штрафной площадке и спокойно переиграл Санчеса.

Во втором тайме Брайтон забил ответный мяч, но после просмотра VAR арбитр Фрэнд гол отменил.

Шеффилд Юнайтед — Брайтон 1:0

Гол: Макголдрик, 19

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Болдок, Богл, Норвуд, Флек, Осборн (Ландстрем, 81), Брайан, Брюстер (Берк, 65), Макголдрик.

Брайтон: Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Гросс (Джаханбахш, 67), Лаллана, Модер (Коннолли, 67), Биссума, Троссард (Искьердо, 82), Мопе, Уэлбек.

Предупреждения: Макголдрик, Болдок.